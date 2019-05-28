Fitch подтвердило рейтинги Еревана на уровне «B+», прогноз «Позитивный»

Fitch Ratings-Москва/Лондон-24 мая 2019 г. Fitch Ratings подтвердило рейтинги города Еревана, Армения: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «В+» с «Позитивным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «В».

РДЭ Еревана сдерживаются суверенными РДЭ Армении («B+»/прогноз «Позитивный»), поскольку кредитоспособность города на самостоятельной основе оценивается на уровне «bb+». Самостоятельная кредитоспособность города отражает сочетание оценки риск-профиля «уязвимый уровень» и сильных показателей долга, что дает оценку устойчивости к долговой нагрузке на уровне «aaa».

Ереван является столицей и крупнейшим городом Армении. Ереван представляет собой крупнейший рынок страны с развитым сектором услуг и наибольшей численностью населения (1,1 млн. человек). Показатели благосостояния Еревана по-прежнему являются относительно невысокими в международном контексте, что сказывается на общем финансовом профиле города. Город сохраняет бездолговой статус, хотя и имеет возможность привлекать заимствования на внутреннем рынке капитала с учетом определенных ограничений. Бюджет города ведется на основе кассового метода учета и составляется на один год.