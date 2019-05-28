Нападающий сборной Бразилии Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии.

Как передает Арменпресс, капитаном сборной Бразилии назначен Дани Алвес.

Капитанской повязки Неймара лишил главный тренер национальной команды Бразилии Тите, который принял такое решение после финала Кубка Франции, когда выступающий за ПСЖ Неймар ударил болельщика.

Неймар стал капитаном сборной Бразилии после Мундиаля-2018.