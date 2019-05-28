Время в Ереване: 11:07:36,   28 Май

Атака азербайджанских хакеров — опубликованы пароли более 2 тысяч армянских пользователей


 28 мая   азербайджанские хакеры осуществили атаку и опубликовали логины и  пароли более 2 тысяч армянских пользователейFacebook.

Как  передает Арменпресс, эксперт по кибербезопасностиСамвелМартиросян написал об этом в Facebook. 

«Многие  еще не взломаны, так  что успеем быстро сменить пароли, если вы есть в  этом списке. Чтобы найти свой логин, кликните  Ctrl F», - сказал Мартиросян, представив этот список (http://bit.ly/2QBsaBz).

Мартиросян посоветовал сменить даже  те  пароли, которые  употреблялись в  других местах. В основном, взломаны  пользователи  mail.ru, весьма  распространенный  в  Армении.

А если пароль уже взломан, то Мартиросян предлагает: выйдя из Facebook, войти в  ссылку https://facebook.com/hacked  и попытаться восстановить. Он посоветовал также  не открывать  ссылки с письмами.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации