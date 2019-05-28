Атака азербайджанских хакеров — опубликованы пароли более 2 тысяч армянских пользователей

28 мая азербайджанские хакеры осуществили атаку и опубликовали логины и пароли более 2 тысяч армянских пользователейFacebook.

Как передает Арменпресс, эксперт по кибербезопасностиСамвелМартиросян написал об этом в Facebook.

«Многие еще не взломаны, так что успеем быстро сменить пароли, если вы есть в этом списке. Чтобы найти свой логин, кликните Ctrl F», - сказал Мартиросян, представив этот список (http://bit.ly/2QBsaBz).

Мартиросян посоветовал сменить даже те пароли, которые употреблялись в других местах. В основном, взломаны пользователи mail.ru, весьма распространенный в Армении.

А если пароль уже взломан, то Мартиросян предлагает: выйдя из Facebook, войти в ссылку https://facebook.com/hacked и попытаться восстановить. Он посоветовал также не открывать ссылки с письмами.