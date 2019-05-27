Благодаря инвестиционной программе аэропорт Капана будет соответствовать международным стандартам

Аэропорт города Капан Сюникской области благодаря инвестиционной программе будет приведен в соответствие с международными стандартами и начнет работать. Как передает «Арменпресс», об этом, 27 мая, на проходящем бизнес-форуме “Мой шаг во имя Сюникской области”, сказал советник губернатора Сюника Гор Тадевосян.

“В советские годы аэропорт Капана ежедневно принимал 10 - 12 рейсов, а в специальные дни - до 16. В 2017 году “Фонд развития и инвестиций Сюника” основал ООО “Аэропорт Сюника”. В сентябре 2017 года между администрацией Капана и компанией был заключен концессионный договор, который предусматривал перезапуск аэропорта. В результате у нас будет аэропорт, соответствующий международным стандартам, будут внедрены новые летно-технические системы”, - сказал Тадевосян.

В рамках программы будут осуществлены инвестиции в размере 2,3 млрд драмов, из которых 800 млн уже сделаны.

Цель форума инвестиционных бизнес-программ - привлечение предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Армении и за рубежом к процессам развития экономики и общин области. В форуме принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, министры, губернаторы, бизнесмены, должностные государственные чиновники.