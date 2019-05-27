Начальник Генерального штаба ВС Армении принял представителей МККК

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 24 мая принял представителей делегации Международного комитета Красного Креста в Армении и делегата МККК по линии вооруженных сил Кристофа Дешара.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи были обсуждены результаты совместного изучения уровня интеграции международного гуманитарного права в образовательные программы вооруженных сил и военно-учебных заведений, а также ряд вопросов, связанных с дальнейшим взаимодействием.