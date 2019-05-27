Отражают общечеловеческие ценности, представляют красоту души: произведения Туманяна прозвучали в Беларуси

Произведения Ованеса Туманяна были представлены в Беларуси. В рамках мероприятий, посвященных 150-летию великого армянского поэта, в Беларуси состоялась встреча, в ходе которой литературоведы и любители литературы представили наследие Ованеса Туманяна. Присутствовали представители посольства Армении в Беларуси во главе с послом Арменом Гевондяном, активисты организации “Дом дружбы”, члены Союза “Беларусь – Армения”. Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Беларуси Армен Гевондян представил армянскую классическую поэзию, ее место в мировой культуре.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на агентство “Белта”, председатель “Белорусского союза дружбы и культурных связей иностранных государств” Инна Иванова на мероприятии “Всеармянский поэт” отметила, что творческие вечера способствуют развитию культурных связей между Арменией и Беларусью. “Беларусь и Армения последовательно укрепляют культурное сотрудничество, литературные встречи, чтения поэзии направлены на это развитие”, - подчеркнула Инна Иванова. Поэт, член Союза “Беларусь – Армения”, директор Международного радио “Беларусь”, Наум Галперович отметил, что произведения Ованеса Туманяна близки и понятны белорусскому народу.

“Эти произведения отражают общечеловеческие ценности, красоту души, рассказывают о чувствах, любви к Родине”, - сказал Наум Галперович. Он также прочел некоторые произведения Ованеса Туманяна на белорусском языке в своем переводе.

Наум Галперович обратил внимание присутствующих на то обстоятельство, что более всего произведения Ованеса Туманяна переводили русские писатели, среди которых были Белла Ахмадулина, Александр Блок, Борис Пастернак, Анна Ахматова, проникая в армянскую классическую поэзию, таким образом делали ее доступной и широкому кругу русскоязычных читателей.