Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая. Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов в 353 из 373 избирательных округах, которые в понедельник опубликовала на своем сайте вещательная корпорация Би-би-си.

Исходя из предварительных результатов, на первых для себя выборах в Европарламент партия Brexit, основанная в январе 2019 года, заручилась поддержкой 31,6% британцев, принявших участие в выборах. Примечательно, что на прошлых выборах, состоявшихся в 2014 году, большее всего голосов (26,6%) получила UKIP, которая сейчас утратила почти всю былую поддержку и набирает лишь 3,3%. Успех своей новой партии Фараж, вновь удачно воспользовавшийся протестными настроениями в обществе, уже пытается использовать как козырь, чтобы вернуться в большую британскую политику и получить возможность влиять на ход переговоров с ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Правящая Консервативная партия получила голоса лишь 9,1% избирателей, принимавших участие в евровыборах, и занимает пятое место. На предыдущих выборах в Европарламент консерваторы показали третий результат с небольшим отрывом от основных соперников, получив поддержку 23,1% избирателей. В случае, если итоговые данные будут соответствовать предварительным, это будет худший результат для тори за все время участия Великобритании в евровыборах.

Серьезно снизилась поддержка и основной оппозиционной силы в британском парламенте - Лейбористкой партии, которая занимает третье место, получив голоса 14,1% избирателей по сравнению с 24,4% пять лет назад. На втором месте находятся "Либеральные демократы" с 20,3% голосов, которые увеличили свою поддержку почти в три раза. Четвертое место занимает Партия "зеленых" с 12,1%.

Участие в выборах приняли 36,7% британских избирателей, что на 1,1 процентных пункта больше, чем в 2014 году. За всю историю участие Великобритании в евровыборах данный показатель быль выше лишь однажды.

За Великобританией закреплены 73 места в Европарламенте и, исходя из доступных к настоящему моменту данных, 28 из них получит Партия Brexit, 15 - либдемы, 10 - лейбористы, 7 - "зеленые" и всего лишь 3 - консерваторы. Еще несколько получат партии Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.