Явка на президентских выборах в Литве к 16.00 превысила 40%

Явка на президентских выборах в Литве по состоянию на 16.00 (17.00 по ереванскому времени) составила 41,7%, включая досрочно проголосовавших, передает Sputnik Литва.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что, по данным главной избирательной комиссии страны, фактическая явка в воскресенье составила 31%.

Второй тур президентских выборов проходит в Литве в воскресенье. Глава государства избирается на пять лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент Даля Грибаускайте руководит республикой второй срок и на третий претендовать не может.

За пост главы государства во втором туре борются 55-летний экономист Гитанас Науседа и 45-летняя депутат Сейма Ингрида Шимоните. В первом туре, который состоялся 12 мая, наибольшее число голосов набрала Шимоните - ее поддержали 31,31% избирателей. Науседа получил 30,94%. Всего в первом туре участвовали девять кандидатов.