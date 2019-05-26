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«Валенсия» одержала победу  над «Барселоной» и спустя  11 лет стала обладателем Кубка Испании


В  финале  розыгрыша  Кубка Испании встретились  «Валенсия» и  «Барселона».

Как передает Арменпресс, благодаря  голам  Гамейро и Родригеса  «Валенсия» одержала победу  над «Барселоной» со счетом 2:1.  Единственный  мяч от каталонцев забил Лионель Месси.

Спустя  11 лет «Валенсия» в 8-й раз стала обладателем Кубка Испании.




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