«Валенсия» одержала победу над «Барселоной» и спустя 11 лет стала обладателем Кубка Испании
В финале розыгрыша Кубка Испании встретились «Валенсия» и «Барселона».
Как передает Арменпресс, благодаря голам Гамейро и Родригеса «Валенсия» одержала победу над «Барселоной» со счетом 2:1. Единственный мяч от каталонцев забил Лионель Месси.
Спустя 11 лет «Валенсия» в 8-й раз стала обладателем Кубка Испании.
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