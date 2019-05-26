«Валенсия» одержала победу  над «Барселоной» и спустя  11 лет стала обладателем Кубка Испании

В финале розыгрыша Кубка Испании встретились «Валенсия» и «Барселона».

Как передает Арменпресс, благодаря голам Гамейро и Родригеса «Валенсия» одержала победу над «Барселоной» со счетом 2:1. Единственный мяч от каталонцев забил Лионель Месси.

Спустя 11 лет «Валенсия» в 8-й раз стала обладателем Кубка Испании.