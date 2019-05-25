В большинстве областей Армении продолжатся дожди

На территории РА 25-26 мая в большинстве регионов, а с 27-29 мая – после полудня в областях Лори, Тавуш, Гегаркуник, Сюник и в Арцахе ожидается дождь с грозой, с 24-26 в отдельных местах возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы в отдельных местах ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 25-го мая после полудня, а 26-го в отдельных местах города возможен дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с. С 27-30 мая ожидается погода без осадков.