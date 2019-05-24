Президент Республики Арцах ознакомился с подготовительными работами по проведению чемпионата CONIFA

Президент Республики Арцах Бако Саакян 24 мая посетил центральный стадион Степанакерта и ознакомился с подготовительными работами по проведению чемпионата Европы под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян подчеркнул важность проведения первенства на высоком уровне, дав конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ.