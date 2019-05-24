Макрон призвал дать пояснения по Brexit после решения Мэй уйти в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал смелую работу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая объявила о своей отставке, и призвал прояснить позицию по Brexit, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

"Слишком рано размышлять о последствиях этого решения. Принципы Европейского союза будут продолжать выполняться, в частности, приоритет сохранения хорошей работы Евросоюза, что требует быстрого пояснения", - говорится в заявлении Макрона, которое приводит агентство,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Французский лидер отметил, что Мэй вела "смелую работу" по Brexit в интересах своей страны и уважая европейских партнеров.