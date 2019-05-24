Борис Джонсон: после отставки Мэй консерваторы должны объединиться и осуществить Brexit

Британские консерваторы должны забыть о разногласиях и после отставки Терезы Мэй с поста главы партии совместно завершить процесс выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом написал в пятницу на своей странице вTwitter бывший глава МИД Великобритании и один из главных претендентов на пост нового лидера тори Борис Джонсон.

"Тереза Мэй сделала достойное уважения заявление. Спасибо за стоицизм, который вы проявили, служа своей стране и Консервативной партии. Теперь пришло время добиться того, к чему вы так настоятельно призывали: объединиться и осуществить Brexit", - написал Джонсон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Похожие по интонации твиты опубликовали также другие видные представители Консервативной партии - как из числа сторонников Мэй, так и ее противники из лагеря евроскептиков-тори. Доминик Рааб, покинувший пост министра по делам Brexit в ноябре прошлого года из-за разногласий с Мэй, назвал ее "патриотом и верным членом Консервативной партии". Экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом, ушедшая в отставку в эту среду из-за неприятия правительственного курса по Brexit, подчеркнула, что Мэй "сделала все возможное" для соблюдения итогов референдума 2016 года и проявляла "полную преданность своей стране".

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, евроскептик Майкл Гоув, который также считается одним из фаворитов в борьбе за лидерство в Консервативной партии, отметил, что поступок Мэй "заслуживает благодарности и уважения".