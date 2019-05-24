“Система” предложила вновь включить в состав Совета директоров Роберта Кочаряна

Акционерная финансовая корпорация “Система” в очередной раз предложила включить в состав Совета директоров в качестве независимого директора - второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает неофициальный сайт Роберта Кочаряна в Facebook.

Состав Совета директоров будет утвержден 29 июня на ежегодном собрании акционерной корпорации.

Вопрос о кандидатурах в Совет директоров был заранее рассмотрен и рекомендован комитетом назначений, премий и корпоративного управления Совета директоров.

Отметим также, что Роберт Кочарян является членом Совета директоров АФК “Система” с 2009 года.