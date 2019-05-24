Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

“Система” предложила вновь включить в состав Совета директоров Роберта Кочаряна


Акционерная финансовая корпорация “Система” в очередной раз предложила включить в состав Совета директоров в качестве независимого директора -  второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает неофициальный сайт Роберта Кочаряна в Facebook.

Состав Совета директоров будет утвержден 29 июня на ежегодном собрании акционерной корпорации.

Вопрос о кандидатурах в Совет директоров был заранее рассмотрен и рекомендован комитетом назначений, премий и корпоративного управления Совета директоров.

Отметим также, что Роберт Кочарян является членом Совета директоров АФК “Система” с 2009 года.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации