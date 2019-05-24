Армения приняла участие во встрече СБ ООН по вопросам защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах

23 мая в Совете безопасности ООН состоялась встреча на тему “Защита гражданского населения в вооруженных конфликтах”, на которой выступил постоянный представитель РА Мгер Маргарян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В обсуждении под председательством министра иностранных дел Индонезии, Ретно Марсуди приняли участие делегации около 80 стран-членов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и председатель Международного комитета Красного Креста, Питер Маурер выступили с докладом по вопросам защиты гражданского населения, особенно женщин и детей.

В своем выступлении Постоянный представитель РА в ООН Мгер Маргарян представил предпринятые Арменией шаги в деле стимулирования повестки предотвращения и обороны, выделив участие Армении в международных миротворческих и гуманитарных операциях.

Коснувшись роли женщин в вопросе установления стабильного мира, постоянный представитель Армении отметил инициированную супругой премьер-министра Армении инициативу”Женщины во имя мира”, как важный пример вовлеченности женщин в сферу миротворчества.

Мгер Маргарян ответил на искажения, озвученные ранее представителем Азербайджана в отношении Армении, упомянул об армяно-азербайджанских отношениях в 1994/95гг., о важности соблюдения соглашений о прекращении огня между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией. Постоянный представитель РА обратил внимание Совета безопасности на случаи нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права, в частности, в 2016 году, в ходе апрельских военных действий против Нагорного Карабаха Вооруженные силы Азербайджана совершили преступления в отношении мирного населения. Постоянный представитель Армении выразил удовлетворение постоянными усилиями сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.