Указом президента Армении Арзуман Арутюнян освобожден от должности заместителя директора СНБ

Указом президента Армении Арзуман Арутюнян освобожден от должности заместителя директора Службы национальной безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 4 статьи 4.1 Закона “Об органах национальной безопасности” и части 2 статьи 47 Закона “О службе в органах национальной безопасности” (служащий органов национальной безопасности подлежит увольнению со службы в установленном законом порядке в случае приобретения права на пенсию за выслугу лет), освободить Арзумана Арутюняна от должности заместителя директора Службы национальной безопасности”, - говорится в указе.

Арзуман Арутюнян - брат Гагика Арутюняна, 24 мая подавшего в отставку с поста председателя Высшего судебного совета.