Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.

Осужденному сделали смертельную инъекцию.

Лонг был приговорен к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Позже он признался в убийстве еще 7 и изнасиловании по меньшей мере 40 женщин.

Полиция задержала Лонга после того, как в 1984 году одна из его жертв, 17-летняя Лиза Маквей, смогла убедить насильника отпустить ее.