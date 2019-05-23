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Азиатские индексы - 23-05-19


ТОКИО, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.62% и составил 21151.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.36% и составил 1540.58 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.35% и составил 2852.52 пункта, а HANG SENG снизился на 1.58% и составил 27267.13 пункта.




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