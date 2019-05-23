Азиатские индексы - 23-05-19

ТОКИО, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.62% и составил 21151.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.36% и составил 1540.58 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.35% и составил 2852.52 пункта, а HANG SENG снизился на 1.58% и составил 27267.13 пункта.