Правительство приняло решение о повышении зарплат военнослужащих

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство приняло соответствующее решение, определяющее размеры надбавок, установленных за военную службу в особых условиях, наименования особых условий и критерии осуществления службы в этих условиях. Как отметил министр обороны Армении Давид Тоноян, на основании поручения премьер-министра с целью повышения размера оплаты военнослужащих предусматривается также надбавка за выполнение должностных обязанностей, в результате чего размеры денежного обеспечения военнослужащих повысятся, в среднем, на 10%.

Коснувшись принятого решения, Никол Пашинян отметил: “Речь о том, что с 1 июня должны быть повышены зарплаты военнослужащих, и этими регулированиями мы решаем задачу, и в итоге для военнослужащих младшего офицерского состава и служащих в особых условиях реальное повышение получаемых средств будет больше, чем ранее заявлялось. То есть, в результате получается, что зарплата младшего офицерского состава и военнослужащих, несущих службу в особых условиях, в процентном соотношении повысится намного больше, чем базовая зарплата высшего офицерского состава и руководства Вооруженных сил. Это очень важная констатация”.

Правительство одобрило инвестиционный проект ООО "Нью Ида" и согласилось на отчуждение компании земельного участка на административной территории Катнахпюр общины Степанаван Лорийской области путем прямой продажи. Компания планирует строительство завода по добыче и бутилированию минеральной воды, инвестиции по которой составят около 5 миллионов долларов. Никол Пашинян отметил, что в правительстве обсуждены вопросы, касающиеся предоставляемых инвестиционным проектам в приоритетных сферах льгот. По словам премьер-министра, в сфере нет существенных проблем, и импорт по льготам более чем на 90% служит своей цели.

Было одобрено предложение о подписании Соглашения между правительством Республики Армения и правительством Китайской Народной Республики о взаимной отмене визового режима для лиц с обычными паспортами. Согласно соглашению, граждане одной страны с действующими паспортами могут въехать, выехать или переехать транзитом по территории другой страны без визы сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Никол Пашинян, коснувшись принятого решения, отметил: “Соглашение является результатом визита в Китай. Надеемся, что это действительно активизирует двусторонние отношения, и граждане Республики Армения смогут без помех ездить в КНР. Мы провели совещание по итогам визита, и теперь мы должны принимать решения, чтобы принять конкретные меры по обсуждавшимся в ходе визита вопросам. Армения заинтересована в программе "Один пояс, один путь", и Китай также заинтересован в интенсивном участии Армении в этом проекте. У нас есть конкретные договоренности по данному вопросу, и пора начать принимать решения по их реализации”.

Премьер-министр также коснулся вопроса обеспечения доступности китайского рынка для товаров, производимых в Армении. “Хочу сделать еще один акцент, по которому мы провели рабочее обсуждение, но думаю, что очень важно озвучить эту информацию. Руководство Китая на самом высоком уровне заверило, что КНР заинтересована в том, чтобы сделать китайский рынок доступным для производимых в Армении товаров. И нам нужно работать с нашими бизнесменами, в том числе компаниями, производящими вина, алкогольные напитки, другие продукты и продовольствие. Они четко выразили свою готовность и политическую волю в связи со всеми армянскими продуктами. Думаю, сейчас очень важно поддерживать постоянную связь с этими потенциальными компаниями-экспортерами, а также с нашими китайскими партнерами, поскольку существуют проблемы с определенными стандартами и другими вопросами”, - сказал премьер-министр, обращаясь к министру экономического развития и инвестиций.