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Арам Симонян подал в отставку


Ректор Ереванского государственного университета Арам Симонян подал в отставку. Как передает Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ЕГУ Геворг Эмин-Терян.

Арам Симонян был избран ректором Ереванского государственного университета в 2006 году.


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