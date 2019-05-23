Ректор Ереванского государственного университета Арам Симонян подал в отставку. Как передает Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ЕГУ Геворг Эмин-Терян.

Арам Симонян был избран ректором Ереванского государственного университета в 2006 году.