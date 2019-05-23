Премьер надеется, что в ближайшее время из тени будут выведены и созданы новые рабочие места
Премьер-министр Никол Пашинян надеется, что выведенные из тени и вновь открывшиеся 51 тыс. рабочих мест в ближайшее время увеличатся еще на 51 тысячу.
“По словам министра экономического развития и инвестиций Тиграна Хачатряна, 1/5 этих 51 тыс. - вновь созданные рабочие места, остальные - выведенные из тени. В обоих случая - хорошо. Мы не думаем, что в тени больше нет рабочих мест. Надеемся, что процесс выхода из тени будет идти параллельно созданию новых”, - сказал Никол Пашинян, отвечая на вопрос о рабочих местах, сообщает «Арменпресс».
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