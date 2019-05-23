На самом деле у нас есть такие проблемы: Армен Григорян коснулся заявления премьер- министра о возможных заговорах

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян прокомментировал заявление премьер-министра Никола Пашиняна о возможных заговорах. На вопрос, какой заговор имел в виду Никол Пашинян, о чем заявил несколько дней назад в своем выступлении, Армен Григорян ответил: “Премьер-министр насколько возможно можно ясно сказал об этом, на самом деле у нас есть подобные опасения. Конечно, говорить об этом открыто нельзя, есть определенные ограничения. То, что возможно было, уже сказано, об остальном, если будет необходимость, мы поговорим”, - сказал Григорян в беседе с журналистами после заседания правительства.

На вопрос, эти заговорщики внутренние силы или внешние, секретарь Совбеза ответил: “В 21-м веке трудно отделить внутреннюю и внешнюю стороны, они взаимосвязаны друг с другом, очень часто внутренние процессы оказывают внешнее воздействие”.