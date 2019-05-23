Правительство выделило 377,26 млн драмов на субсидирование сельскохозяйственных кредитов и животноводство

Правительство из резервного фонда Министерству сельского хозяйства выделило 377,26 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию решения, сумма выделяется для реализации программ “Развитие животноводства в Армении в 2019 - 2024 гг.”, “Софинансирование внедрения современных систем орошения” и “Государственная поддержка для выращивания в Армении интенсивных фруктовых садов и ягод, разрабатываемых современными технологиями”.

“В течение 2019 года Министерством сельского хозяйства РА были разработаны и представлены на утверждение правительства программы “Субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым сфере сельского хозяйства”, “Софинансирование внедрения современных систем орошения”, “Развитие животноводства в Республике Армения в 2019 - 2024 годах”, “Развитие виноградарства в Республике Армения”, “Субсидирование процентов по кредитам, предоставляемым для выращивания интенсивных фруктовых садов и садов ягод, разрабатываемых современными технологиями” и “Субсидирование процентов по кредитам, предоставляемым для внедрения градозащитных сетей в сельском хозяйстве Республики Армения”.

Представленные по этим программам финансовые и нефинансовые данные не соответствуют показателям, утвержденным государственным бюджетом на 2019 год”, - говорится в обосновании.