Руководство Китая заверило премьер-министра, что китайский рынок открыт для армянской продукции

Руководство Китая на самом высоком уровне заверило премьер-министра Никола Пашиняна, что они заинтересованы в том, чтобы рынок Китая стал доступным для товаров производимых в Армении. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Пашинян.

“И мы должны вести работу с нашими бизнесменами, производителями вина, алкогольных напитков, других продуктов, с компаниями, работающими в пищевой промышленности. В связи со всеми видами армянской продукции, они очень четко выразили свою готовность и политическую волю, и я думаю, что сейчас очень важно находиться в постоянном общении с этими потенциальными экспортерами, господин Хачатрян, а также с нашими партнерами из Китая, поскольку есть определенные стандарты и другие проблемы”, - по сообщению «Арменпресс», сказал премьер, обращаясь к министру экономического развития и инвестиций.

По словам главы правительства, нужно понять, какие несоответствия могут быть, которые создают чисто технические препятствия, и шаг за шагом двигаться вперед в направлении их разрешения.

“Уверяю вас, что китайский рынок открыт для наших товаров, и наши предприниматели могут заниматься этим направлением. Единственная проблема, которая существует, как и во всех случаях - это стандарты и наши предприниматели, заводы должны соответствовать этим стандартам, чтобы мы здесь смогли зафиксировать серьезный прогресс”, - сказал премьер.