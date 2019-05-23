8 июня состоится еще одно мероприятие общегосударственной чистоты

Первый заместитель министра территориального управления и развития РА Ваче Тертерян в рамках программы действий “Чистая Армения” 22 мая провел рабочее совещание с участием заместителей губернаторов РА.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и развития РА, замминистра Тертерян сообщил присутствующим, что, оставаясь верным обязательству министра Сурена Папикяна периодически проводить мероприятия по общегосударственной чистоте, 8 июня планируется организовать еще один субботник.

По словам Ваче Тертеряна, предыдущие мероприятия по уборке мусора подсказывают, что при осуществлении работ по сбору мусора необходимо помимо оживленных и многолюдных участков обратить внимание также и на немноголюдные и находящиеся вдали от населенных пунктов территории.

Замминистра поручил заместителям марзпетов разработать для каждой области онлайн карты территорий, подлежащих очистке, схемы зонирования, сформировать группы по координации работ по очистке.