За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 54 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 21 и 22 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 54 случая преступлений, из них 5 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 17 случаев причинения телесных повреждений, 6 случаев кражи личного имущества, 5 случаев мошенничества, 4 случая угрозы, 3 случая присвоения или растраты, по 2 случая хулиганства и побоев, по 1 случаю покушения на убийство, грабежа, изъятия оружия и боеприпасов, обнаружения наркотиков, злоупотребления должностными полномочиями, служебного подлога или служебной халатности, шпионства, незаконного отлучения ребенка от родителей или подмена ребенка, незаконного пересечения Государственной границы и уклонения от уплаты алимента.

За данный период найдены 6 лиц, находящихся в розыске, еще 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 человека, пропавших без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю причинения телесных повреждений, кражи личного имущества, грабежа и хулиганства.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 14 ДТП: 3 человека погибли, 21 человек получил телесные повреждения разных степеней тяжести.