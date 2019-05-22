Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 80-летия Аркадия Тер-Тадевосяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый господин Тер-Тадевосян,

От имени правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 80-летним юбилеем.

Своей деятельностью, пройденным путем, заслугами перед отечеством и преданностью Вы пользуетесь большой любовью и уважением армянского народа. Неоценим Ваш вклад в Арцахскую освободительную войну, в частности, в освобождение Шуши и другие наши победы.

Вы являетесь ярким примером патриотизма для молодого поколения, и я рад, что Вы продолжаете свою активную деятельность, способствуя своим опытом, знаниями и советами развитию и модернизации оборонной системы нашей родины.

Еще раз поздравляю Вас со знаменательным юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии”.