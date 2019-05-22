Время в Ереване: 11:07:36,   22 Май

Президент назначил посла Армении в Афганистане


Указом президента Армении Армена Саркисяна, посол Армении в Туркменистане Гарник Бадалян по совместительству назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Афганистане. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации