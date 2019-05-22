Президент назначил посла Армении в Афганистане

Указом президента Армении Армена Саркисяна, посол Армении в Туркменистане Гарник Бадалян по совместительству назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Афганистане. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.