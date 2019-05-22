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Азиатские индексы - 22-05-19


ТОКИО, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.05% и составил 21283.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.26% и составил 1546.21 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.49% и составил 2891.70 пункта, а HANG SENG вырос на 0.18% и составил 27705.94 пункта.




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