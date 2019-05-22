Президент Республики Арцах провел рабочее совещание

Президент Республики Арцах Бако Саакян 22 мая провел рабочее совещание с участием мэра города Степанакерта и руководителей райадминистраций, обсудив с ними вопросы, касающиеся осуществления ряда социально-экономических программ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, особое внимание было уделено сферам сельского хозяйства и строительства.

На совещании присутствовали госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.