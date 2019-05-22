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Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет


Американский режиссер Квентин Тарантино, который представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды... в Голливуде", рассказал о том, почему не женился до 55 лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Премьера картины "Однажды... в Голливуде" состоялась в Канне накануне. Новую работу Тарантино встретили продолжительными овациями. В среду звезды фильма Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби и сам режиссер пообщались с журналистами.

"Я женился полгода назад. Моя жена сидит перед вами. Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину", — поделился Тарантино произошедшими в его жизни изменениями. В марте этого года ему исполнилось 56 лет.

 

 




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