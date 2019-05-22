Граждане Армении ожидают от исполнительной власти повышения пенсий и зарплат: результаты опроса

Большинство респондентов GALLUP Internationalassociation в течение ближайшего года ожидает от правительства повышения пенсий и зарплат и снижения налогов. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 22 мая сказал директор полноправного члена GALLUP International associationв Армении директор ООО “ЭМ Пи Джи” Арам Навасардян.

“Мы попросили граждан ответить, какие экономические ожидания от правительства Армении в течение ближайшего года. 31,3% отметили, что ждут от правительства повышения пенсий, зарплат, снизения налогов, 28,3% - что правительство приведет всех хозяйствующих субъектов в поле закона, а 23,7% - что правительство, осуществляя ощутимые шаги, сможет улучшить состояние экономики Армении”, - сказал Навасардян.

Исследование проводилось в Армении в период с 30 апреля по 9 мая. В опросах приняли участие 1108 граждан.