Согласно опросам, граждане Армении работу мэра Еревана оценили из 5 максимальных баллов на 3,3 балла

Согласно опросам GALLUP International Association, граждане оценили работу мэра Еревана - Айка Марутяна в 3,3 балла из 5 максимальных баллов. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 22 мая сказал директор полноправного члена GALLUPInternational association в Армении директор ООО “ЭМ Пи Джи” Арам Навасардян.

“Мы попросили граждан оценить работу мэра Еревана АйкаМарутяна по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 – минимальный балл, 5 - максимальный. Айк Марутян получил в среднем 3,3 балла”, - сказал Навасардян.

56,3% опрошенных также отметили, что полностью согласны с демонтажем кафе на территории, прилегающей к опере, произведенным мэром Еревана -Айком Марутяном.

Исследование проводилось в Армении в период с 30 апреля по 9 мая. В опросах приняли участие 1108 граждан.