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Началось заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ


В столице Киргизии Бишкеке началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации договора о коллективной безопасности.

Как передаетАрменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала и опубликовала фотографию пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

На заседании Совета министров иностранных дел будут обсуждены вопросы повестки дня Совета, в том числе вопросы, касающиеся назначения генерального секретаря и преждевременного прекращения полномочий генерального секретаря, все те шаги, которые направлены на дополнение к этому правовому акту.

2 ноября представитель Армении Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности.




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