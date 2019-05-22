Все хотят искоренить расизм в футболе, но ничего не делают в этом направлени: Пирс Морган о ситуации вокруг Мхитаряна

Решение полузащитника сборной Армении и лондонского “Арсенала” - Генриха Мхитаряна не участвовать в финале Лиги Европы в Баку вызвало большой шум в мировых СМИ и в среде журналистов.

Как передаетАрменпресс, известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган в своем микроблоге в Twitter вновь коснулся ситуации вокруг Мхитаряна. “Все хотят искоренить расизм из футбола, но никто ничего не делает в этом направлении. Генрих Мхитарян не может сыграть в финале, потому что он армянин.Этопозор”.

Лондонский “Арсенал” официально заявил, что армянский полузащитник пропустит финал. Мхитарян на своих страницах в соцсетях написал, что переживает большую боль за то, что не будет участвовать в игре. ПирсМорган - фанат “Арсенала”.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку, где два английских клуба – “Арсенал” и “Челси” сыграют друг против друга.