В связи с восстановлением здания “Маленьких певцов Армении” мэрия сделала все возможное: Марутян

В связи с восстановлением здания Детской филармонии “Маленькие певцы Армении” по адресу Арама 23 мэрия в рамках своих полномочий сделала все возможное. Как передает Арменпресс, об этом, отвечая на вопрос руководителя фракции “Луйс” Давида Хажакяна, сказал мэр АйкМарутянна очередном заседании Совета старейшин Еревана.

Он отметил, что заместитель мэра Тигран Вирабян сделал все возможное для того, чтобынайти новую территорию для “маленьких певцов”.

“Арама 23 и все историко-культурные памятники находятся в центре нашего внимания и хочу сказать, что в этом плане мы делаем все возможное”, - добавил мэр.

15 мая главный архитектор Еревана Артур Месчян на своей пресс-конференции заявил, что после обрушения стены здания Детской филармонии “Маленькие певцы Армении” по адресу Арама 23 никаких работ не проводилось. Месчян отметил, что они больше не имеют никаких полномочий в связи с этим зданием, и “мяч находится на поле Министерства культуры”.

Стена здания Детской филармонии “Маленькие певцы Армении” обрушилась 11 января.