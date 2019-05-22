Комиссия НС вынесла положительное заключение по проекту о введении пошлины на импортируемый цемент в размере 14 тысяч драмов

Постоянная комиссия НС по экономическим вопросам дала положительное заключение по пакету законопроектов О внесении дополнения в Закон РА “О государственной пошлине” и прилагаемый законопроект. Как передает Арменпресс, законопроект о введении пошлины на импорт цемента из Ирана во втором чтении будет обсужден на пленарном заседании НС Армении.

Правительство в период с первого чтения по второе внесло изменения в проект. Как представил на заседании комиссии министр экономического развития и инвестиций РА Тигран Хачатрян, вместо предлагаемой в первом чтении госпошлины в размере 22 тыс. драмов на импортируемый из Ирана цемент предлагается установить госпошлину в размере 14 тыс. драмов. По вопросу, вызванному бурным обсуждением, изменений не произошло, на импортируемый клинкер госпошлины не установлено.

Комиссия вынесла положительное заключение по проекту, он будет обсужден на пленарном заседании НС.

19 апреля парламент Армении на пленарном заседании принял законопроект, однако оппозиционные фракции “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения” проголосовалипротив. “Просвещенная Армения” предлагала не принимать проект, провести обсуждения, слушания. “Процветающая Армения” предлагала ввести госпошлину и на клинкеры, являющиеся сырьем для создания цемента. После принятия проекта в первом чтении была создана рабочая группа, в которой прошли обсуждения с производителями и застройщиками цемента.