Президентские выборы в Абхазии перенесут с июля на август

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подтвердил, что предложил оппозиции перенести выборы главы государства на конец августа. Как сообщается на сайте президента, он предлагает назначить их на 25 августа.

Ранее представители оппозиции сообщили о достижении договоренности с главой государства о переносе выборов с 21 июля на 26 августа. Решение по этому вопросу парламент страны примет 22 мая.

"Глава государства предложил представителям оппозиции рассмотреть вопрос о возможности переноса президентских выборов на срок в рамках конституции и срока конституционных полномочий действующего президента - 25 августа 2019 года", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Председатель оппозиционной партии "Единая Абхазия", участник переговоров Сергей Шамба также подтвердил ТАСС, что речь идет о переносе голосования на 25 августа.

Оппозиция требовала перенести выборы из-за госпитализации одного из своих лидеров Аслана Бжании, который заявил о намерении бороться за пост президента. Политик был госпитализирован в апреле в тяжелом состоянии. Его близкие утверждают, что Бжанию могли отравить.