Футболисты “Арсенала” аплодисментами отреагировали на решение Мхитаряна не ехать в Баку

Футболисты лондонского “Арсенала” аплодисментами встретили новость о том, что Мхитарян не поедет в Баку.

Как передает Арменпресс, накануне во время очередной тренировки “оружейников” Мхитарян лично сообщил своим партнерам информацию, после чего футболисты аплодировали ему.

“Арсена”" уже официально подтвердил, что Мхитарян не поедет в Баку с командой.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку, “Арсенал” сыграет с “Челси”