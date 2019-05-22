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Футболисты “Арсенала” аплодисментами отреагировали на решение Мхитаряна не ехать в Баку


Футболисты лондонского “Арсенала” аплодисментами встретили новость о том, что Мхитарян не поедет в Баку.

Как передает Арменпресс, накануне во время очередной тренировки “оружейников” Мхитарян лично сообщил своим партнерам информацию, после чего футболисты аплодировали ему.

“Арсена”" уже официально подтвердил, что Мхитарян не поедет в Баку с командой.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку, “Арсенал” сыграет с “Челси”




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