Тигран Хачикян принял международного эксперта по антикоррупционной стратегии и мониторингу Мэтью Мюрре

Заместитель министра юстиции Тигран Хачикян 21 мая принял делегацию, возглавляемую международным экспертом по антикоррупционной стратегии и мониторингу Мэтью Мюрре, находящуюся в Армении по приглашению Офиса переходных инициатив.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства юстиции Армении, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся борьбы с коррупцией.

Приветствуя гостей, замминистра Хачикян представил итоговое описание разработанной министерством антикоррупционной стратегии и проекта вытекающей из нее программы действий.

Мэтью Мюрре поблагодарил за прием, подчеркнув, что его миссия-помочь американскому правительству в осуществлении оценки за содействие разработке эффективной программы Антикоррупционной стратегии в Армении.

Международный эксперт констатировал также, что борьба с коррупцией является мировой проблемой и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с транснациональными коррупционными сетями. В этом контексте также были затронуты механизмы выявления и конфискации украденных активов.

Тигран Хачикян в контексте работ по разработке антикоррупционной стратегии отметил важность такой содержательной встречи, подчеркнув, что разработанная Министерством юстиции стратегическая программа многоотраслевая и включает более 70 мероприятий. Замминистра сообщил также, что в ближайшее время антикоррупционной стратегический проект будет представлен на общественное обсуждение, в рамках которого будут учтены все эффективные предложения.

В конце встречи стороны отметили взаимную заинтересованность в вопросе внедрения эффективной стратегии антикоррупционной борьбы и выразили готовность к тесному сотрудничеству.