СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии

Шесть человек погибли, 200 пострадали в ходе протестов в столице Индонезии Джакарте, которые прошли после объявления результатов всеобщих выборов, сообщает газета Straits Times со ссылкой на губернатор Джакарты Аниса Басведана.

Центральная избирательная комиссия Индонезии в понедельник вечером завершила подсчет голосов после выборов. Действующий президент Джоко Видодо одержал победу, набрав 55,5% голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей. Сообщалось также, что полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен сторонников Субианто, не согласных с результатами выборов и протестовавших перед зданием агентства по наблюдению за выборами (Баваслу) в центральном районе Джакарты,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пока что погибли 6 человек...Больница Таракан получила наибольшее число пациентов с утра. Около 80 раненых протестующих были доставлены этим утром. Между тем, около 70 раненых протестующих были госпитализированы в больнице Пелни", - передает газета слова губернатора. Он отметил, что всего 200 человек получили ранения по состоянию на 9 часов утра по местному времени (5.00 мск).

Басведан также призвал протестующих выступать "мирно и организованно", а сотрудников правоохранительных органов "проявлять сдержанность, чтобы избежать любых нежелательных конфликтов с протестующими".

В Индонезии 21 апреля прошли всеобщие выборы, на которых избирались президент и вице-президент, депутаты национального парламента, региональных парламентов и муниципальных советов городского и районного уровней. Каждый избиратель должен был заполнить пять бюллетеней и опустить их в пять разных урн. По предварительным данным, явка превысила 80%.