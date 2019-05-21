В Каннах впервые пройдет первая в мире церемония награждения блогеров

Церемония награждения World Bloggers Awards, которая отметит лучших и самых влиятельных блогеров мира, впервые пройдет 24 мая в Каннах.

На мероприятии в отеле Martinez будут присутствовать самые успешные блогеры мира из различных сфер: от моды - до политики.

Всего блоггеров наградят в 22-х различных номинациях, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Хедлайнером мероприятия станет Джанлука Вакки более известный в сети под прозвищем "танцующий миллионер".

Организаторы церемонии ожидают, что наблюдать за событием в прямом эфире на страницах своих кумиров будут около 100 млн. зрителей.