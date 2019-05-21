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В Каннах впервые пройдет первая в мире церемония награждения блогеров


Церемония награждения World Bloggers Awards, которая отметит лучших и самых влиятельных блогеров мира, впервые пройдет 24 мая в Каннах. 

На мероприятии в отеле Martinez будут присутствовать самые успешные блогеры мира из различных сфер: от моды - до политики.

Всего блоггеров наградят в 22-х различных номинациях, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Хедлайнером мероприятия станет Джанлука Вакки более известный в сети под прозвищем "танцующий миллионер".

Организаторы церемонии ожидают, что наблюдать за событием в прямом эфире на страницах своих кумиров будут около 100 млн. зрителей.

 

 




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