В Австралии мать спасла дочь от рака благодаря фотографии, пишут СМИ

Жительница австралийского штата Квинсленд Келли Перрен разглядела на фотографии пятилетней дочери признак злокачественной опухоли. Об этом пишет Daily Mail.

По словам женщины, она забила тревогу, когда заметила на снимке девочки, сделанном со вспышкой, странное свечение в зрачке только одного глаза.

"Я не могла найти этому объяснение. Я все время спрашивала у людей, видят ли они свечение, но никто его не замечал, потому что оно быстро исчезало".

Келли Перрен

Перрен обратилась к медикам, которые диагностировали у ее дочери ретинобластому — редкую форму злокачественного образования,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Врачи удалили ребенку глаз и установили протез.

Медики рассказали, что ретинобластому, как правило, диагностируют у детей до трех лет. Они призвали родителей проявлять бдительность, если на фотографии ребенка замечено подобное свечение.