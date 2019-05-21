В результате ДТП в Сюнике 2 военнослужащих получили телесные повреждения
Крупное ДТП произошло 21 мая в Сюникской области Армении, вследствие чего двое военнослужащих Министерства обороны получили телесные повреждения. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.
Инцидент произошел около 14: 20 на 82 км автотрассы Мегри - Ереван, на административной территории Капана.
“В результате ДТП 1 человек погиб на месте, 3 человека с телесными повреждениями были доставлены в медцентр Капана. Двое из них - военнослужащие МО”, - сказал Ованнисян.
Столкнулись автомобили марок Форд и ГАЗ 66, принадлежащий МО РА.
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