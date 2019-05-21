Актриса Софи Тернер, сыгравшая в "Игре престолов" Сансу Старк, в интервью газете The New York Times назвала неуважительной петицию фанатов с требованием переснять финальный сезон сериала, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У людей всегда есть свое видение сюжета, и если концовка не совпадает с их ожиданиями, то они начинают говорить об этом и возмущаться", - сказал Тернер.

Актриса считает, что петиция с требованием переснять финал является неуважением по отношению к съемочной группе, авторам и режиссерам, которые неустанно работали более 10 лет, отметив, что последний сезон снимали 11 месяцев.

Ранее более 1 млн человек подписали петицию на сайте change.org с требованием переснять восьмой, финальный сезон "Игры престолов". Восьмой сезон, состоящий из шести эпизодов, стартовал 14 апреля. Премьеру первой серии посмотрели 17,4 млн американских зрителей, а пятой - рекордные 18,4 млн.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. На данный момент вышло только пять книг из семи запланированных, и события сериала опередили сюжет романов.