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Зограб Мнацаканян и Федерика Могерини в июне в Брюсселе будут вести второе заседание партнерства Армения–ЕС


В столице Бельгии Брюсселе в июне состоится второе заседание сотрудничества Армения–ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге 21 мая сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“День пока не определен, но в июне в Брюсселе состоится второе заседание партнерства Армения-ЕС, которое будут вести министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и верховный комиссар ЕС Федерика Могерини”, - сказала Нагдалян.




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