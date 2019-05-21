Зограб Мнацаканян и Федерика Могерини в июне в Брюсселе будут вести второе заседание партнерства Армения–ЕС

В столице Бельгии Брюсселе в июне состоится второе заседание сотрудничества Армения–ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге 21 мая сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“День пока не определен, но в июне в Брюсселе состоится второе заседание партнерства Армения-ЕС, которое будут вести министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и верховный комиссар ЕС Федерика Могерини”, - сказала Нагдалян.