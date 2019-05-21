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Известен срок визита министра иностранных дел Китая в Армению


Министр иностранных дел Китая Ван Ин с 25 по 26 мая посетит Армению. Как передает «Арменпресс», об этом на бриффинге 21 мая сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Министр иностранных дел Китая Ван Ин с 25 по 26 мая посетит Армению. В рамках визита предусмотрено подписание двух международных договоров и договора, не являющегося международным”, - сказала Нагдалян.




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