Известен срок визита министра иностранных дел Китая в Армению

Министр иностранных дел Китая Ван Ин с 25 по 26 мая посетит Армению. Как передает «Арменпресс», об этом на бриффинге 21 мая сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Министр иностранных дел Китая Ван Ин с 25 по 26 мая посетит Армению. В рамках визита предусмотрено подписание двух международных договоров и договора, не являющегося международным”, - сказала Нагдалян.