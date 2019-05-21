В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

В доме скончавшейся в 2018 году певицы Ареты Франклин в Детройте обнаружили три завещания, составленных при жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник Associated Press.

Адвокат легенды соула, представлявший ее интересы более 40 лет, Дэвид Беннетт сообщил, что два завещания написаны в 2018 году, еще одно - в 2014 году. Последнее завещание было найдено в дневнике, спрятанном в подушках дивана в гостиной.

Все имущество певицы, согласно завещанию, должно перейти ее детям.

Слушания по определению подлинности завещаний назначены на 12 июня.

Американская певица Арета Франклин, которую называют королевой соула, скончалась в своем доме в Детройте на 77-м году жизни в 2018 году. За полувековую карьеру Франклин записала сотни песен, получила 18 наград "Грэмми". В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.