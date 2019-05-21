Фонд развития Масиса выступил с инициативой внедрения программы углублённого изучения французского языка в школы

Фонд развития Масиса при содействии Министерства образования и науки РА, Посольства Франции в РА, Французского университета Армении, администрации араратского марза и международной благотворительной организации AFFA, провёл публичные слушания по внедрению в школах города Масиса углубленного изучения французского языка в рамках «Лингвистической программы французского языка».

20 мая в средней школе N1 в городе Масисе был дан старт проекта - начаты публичные слушания с участием советника по культуре и сотрудничеству при посольстве Франции в Армении Алекса Бортолы, советника губернатора Арарата Лилит Мирзаханян, руковадителя административной части Фонда развития Масиса Тиграна Аракеляна, члена попечительского совета благотворительного фонда АФФА Лилит Адибекян, ректора Французского университета Жан-Марка Лавеста, руководителя программ Тумо-Ереван Бекора Папазяна, директоров школ, учителей и учащихся города Масиса.

В целях укрепления международных связей, дальнейшего совершествования уровня образования в Масисе, а также обмена опытом с ведущими французскими образовательными учреждениями, Фонд развития Масиса выступил с инициативой внедрения программы углублённого изучения французского языка.

С начала 2018 года одним из целевых направлений деятельности Фонда развития Масиса является распространение и укрепление французского языка и франкофонной культуры в городе Масис.

«Жители небольших городов должны иметь равные возможности с жителями столиц в получении качественного школьного образования. Именно качественное базовое образование является фундаментом успешности в будущем не только отдельного человека, но и развития города и региона в целом. Приоритетное направление деятельности Фонда Развития Масиса - оказывать всестороннюю поддержку инициативам, которые способствуют совершествованию уровня образования, внедрению международного опыта и, в итоге, улучшению жизни в городе», - отметила Лилит Адибекян, соучредитель Фонда развития Масиса.

Пилотная программа изучения французского языка будет реализована осенью и первой будет внедрена в в средней школе N1 в Масисе.

“Выбор школы не случаен. Со времени основания этой школы французский язык был приоритетен в преподавании иностранных языков, последние годы добавилось и преподавание английского языка. Ученики здесь имеют хорошую успеваемость и неоднократно участвовали в различных мероприятиях и олимпиадах по французскому языку. В целом, Арарат является франкофонным регионом, и в этом отношении мы приветствуем инициативу Фонда развития Масиса, который учитывает региональные особенности и проблемы и осуществляет здесь программы развития”, -отметила советник губернатора Арарата Лилит Мирзаханян. Если программа изучения французского языка будет успешной, она также будет внедрена в других местных начальных школах (№ 2, 3, 4, 6).

В своем выступлении советник посольства Франции по культуре и сотрудничеству Алекс Бортола рассказал о программе изучения французского языка, которая позволит молодым людям интегрироваться в систему образования франкоязычных стран и получить современное конкурентоспособное образование. “Число обучающихся французскому языку в Масисе составляет 4% от всех школьников Армении, что указывает на то, что Масис более франкоязычен, чем другие армянские города. Посольство Франции в Армении оказывает поддержку реализации этого проекта в Армении”, - отметил Бортола.

Ректор Французского университета Армении Жан-Марк Лавест сообщил, что благодаря Фонду развития Масиса пятеро из тех учеников, которые имеют высокую успеваемость и продолжат обучение во Французском университете в Армении, будут получать стипендию.

После публичных слушаний также состоялось заседание попечительского совета средней школы N1 в Масисе. В ближайшее время авторы проекта обратятся в Министерство образования и науки РА со своими предложениями и результатами публичного обсуждения.

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Министерство образования и науки Республики Армения в сотрудничестве с посольством Франции в Армении и Международной организацией франкофонии начиная с 2012 г. осуществляет пилотную программу в государственных учебных заведениях Армении. Действуя в рамках “Лингвистической программы французского языка” между Республикой Армения и Международной организацией франкофонии, подписанной в 2012 г. и продленной в 2015 г., министерство внедрило в ряде школ Армении программу углубленного преподавания французского языка, по завершении которой учащийся приобретет уровень знания французского языка B1- в соответствии с требованиями всеевропейской системы языкознания (CECRL).

ФОНД РАЗВИТИЯ МАСИСА

Фонд развития Масиса – некоммерческая организация, основанная в 2015 году благотворительным фондом Adibekyan Family Foundation for Advancement с целью содействия развитию города Масиса.

Работа Фонда направлена на объединение жителей для повышения качества жизни в городе и создание нового поколения активных неравнодушных граждан, которые впоследствии внесут свой вклад в развитие и процветание Армении.

Фонд развития Масиса работает по следующим направлениям:

Поддержка инициатив молодого поколения в области социально значимых проектов;

Объединение молодежи Масиса, их интеграция в образовательные, культурные, спортивные, социальные и инфраструктурные проекты;

Развитие гражданской активности, общественного сознания и ответственности граждан;

Создание и развитие волонтерского движения;

Реализация благотворительных программ с системным подходом;

Воспитание патриотизма и уважения к своим корням у молодого поколения;

Развитие потенциала молодежи, создание условий для эффективной самореализации молодых людей в сфере образования, в творчестве, общественной деятельности и социальных проектах;

Помощь талантливым и целеустремленным детям в самореализации, воспитание нового поколения, нацеленного на развитие своей страны;

Развитие и укрепление международных связей, способствующих интеграции успешного опыта других стран в проекты Фонда по улучшению жизни в Масисе;

Создание площадки для активного участия французской диаспоры в жизни Масиса.

Фонд основал Молодежный центр Масиса – уникальную площадку, созданную для развития инициатив молодежи города, выявление талантов и способностей. Молодежный центр работает в трех ключевых направлениях: образование, социальные проекты и волонтерство. На данный момент в нем состоит больше 120 детей и подростков в возрасте до 18 лет.

В Центре проходят курсы французского и английского языков, работает литературный, географический, театральный и дискуссионный клубы, музыкальная группа и клуб любителей кинематографа. Также Центр занимается реализацией социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни в городе Масисе, а также укреплением связей между комьюнити-центрами городов Армении. Волонтерский центр создан с целью развития добровольческих инициатив и общественного сознания горожан. Молодежный центр запустил городской портал ilovemasis.com, на котором можно узнать о главных событиях не только Фонда развития Масиса, но и всего города.

В 2018 году Фонд Развития Масиса построил и ввёл в эксплуатацию Первый семейный спортивный комплекс в городе. Оснащенный по самым современным стандартам, комплекс стал образующим центром для развития детского, молодежного и семейного спорта, досуга и общения. На базе семейного спортивного комплекса развиваются такие виды спорта как футбол, волейбол, велосипедный спорт, шахматы, воздушно-силовая атлетика (work-out), спортивные единоборства и многие другие популярные в Армении виды спорта.

В мае 2019 года Фонд Развития Масиса при поддержке Министерства образования РА, Посольства Франции в РА, Французского Университета в Армении и Альянса Франкофонии, выступил с инициативой внедрения углубленного изучения французского языка в масиские школы. Данная инициатива внедряется в рамках «Лингвистической программы французского языка», реализуемой Республикой Армения и Международной организацией Франкофонии. Фонда Развития Масиса инициировал и провел публичные слушания в городе по поддержке данного проекта.