Поверхность Земли впервые сняли в разрешении 4К
Видео поверхности Земли в сверхвысокой чёткости удалось получить благодаря египетскому спутнику EgyptSat-A, созданному отечественной корпорацией "Энергия", передает Арменпресс.
Кадры распространила британская компания Sen, установившая свою систему потоковой передачи видео на спутнике.
По предварительным данным, в настоящий момент аппарат проходит лётные испытания.
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